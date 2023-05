POL-LWL: Werkzeuge und Baumaterialien von Baustelle gestohlen

Hagenow (ots) -



In der Zeit von Mittwoch 16 Uhr und Donnerstag 07 Uhr haben unbekannte Täter Werkzeuge und Baumaterialien im Wert von 5000 Euro von einer Baustelle in Hagenow gestohlen. Ersten Erkenntnissen zufolge brachen die Täter die Tür eines Baucontainers auf und entwendeten unter anderem vier Akkuschrauber, eine Drahtbindemaschine, zwei 50 Meter lange Starkstromkabel sowie zwei Akkukreissägen. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Hinweise zu diesem Vorfall, bzw. zu auffälligen Personen oder Fahrzeugen in der Bahnhofstraße, Höhe Hausnummer 134 nimmt die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/6310) entgegen.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Franziska Feja

Telefon: 03874/411 305

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Instagram: @polizei.mv.lup





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell