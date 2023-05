POL-HWI: Fahrerflucht nach Alleinunfall

Wismar (ots) -



Am Morgen des 26. Mai 2023 kam es auf der Westtangente in Wismar zu einem Verkehrsunfall mit nur einem beteiligten Fahrzeug.



Offenbar verlor der Fahrer eines Opel auf Höhe der Abfahrt zur Gartenstadt die Lenkgewalt über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Das Fahrzeug blieb auf dem Dach auf der Fahrbahn liegen.



Die zufällig auf den Unfall zukommende Besatzung eines Rettungswagens sah den vermeintlichen Fahrer des PKW vom Unfallort flüchten. Kräfte des Polizeihauptreviers Wismar fahndeten bislang ohne Erfolg nach dem flüchtigen Fahrzeugführer.



Die kurzzeitige Sperrung der Fahrbahn ist mittlerweile wieder aufgehoben. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Es ist ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro entstanden.



Die weiteren Ermittlungen wurden aufgenommen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell