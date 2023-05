POL-NB: Fahrraddieb auf frischer Tat gestellt

Neubrandenburg (ots) -



Am 24.05.2023 gegen 23:00 Uhr befuhren Beamte des Polizeihauptreviers Neubrandenburg im Rahmen ihrer Streifentätigkeit die Woldegker Straße in 17036 Neubrandenburg mit Fahrtrichtung Oststadt. Dabei bemerkten die Beamten auf Höhe der Kreuzung Woldegker Straße/B 96 N/Abfahrt Sponholzer Straße zwei Fahrradfahrer, die die vierspurige Fahrbahn bei Rotlicht überquerten. Sie entschlossen sich zu einer Kontrolle der beiden Radfahrer. Als die beiden Fahrradfahrer den Streifenwagen bemerkten, ergriffen sie unverzüglich die Flucht. Dabei warf einer der beiden Fahrradfahrer sein Fahrrad sofort zu Boden und flüchtete fußläufig weiter.



Die Person mit dem Fahrrad konnte kurze Zeit später durch die Beamten gestoppt und kontrolliert werden. Es handelte sich dabei um einen 20-jährigen afghanischen Staatsangehörigen. Dieser machte Angaben zu dem Personalien und der Anschrift des zweiten Tatverdächtigen. Des Weiteren äußerte er, dass sein Kumpel das hingeschmissene Fahrrad zuvor in der Ihlenfelder Vorstadt entwendet hat.



Als die Beamten auf dem Weg zur Wohnanschrift des 18-jährigen afghanischen Tatverdächtigen gefahren sind, konnten sie diesen auf Höhe der Villejuifer Straße antreffen und kontrollieren. Dabei gab er zu, das weggeschmissene Fahrrad zuvor in der Cölpiner Straße unter gewaltsamer Öffnung des Fahrradschlosses entwendet zu haben. Bei der nachträglichen Besichtigung des Tatortes in der Cölpiner Straße konnten die Beamten das aufgebrochene Fahrradschloss auffinden. Dieses wurde zusammen mit dem weggeschmissenen Fahrrad sichergestellt.



Die Ermittlungen wegen des Fahrraddiebstahls laufen weiter im Kriminalkommissariat Neubrandenburg.



