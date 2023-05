POL-NB: Kater durch Luftgewehr verletzt

Details anzeigen 5,5mm Luftgewehrgeschoss 5,5mm Luftgewehrgeschoss

Neubrandenburg (ots) -



Am Dienstag, den 02.05.2023 in der Zeit zwischen 07:00 - 09:30 Uhr wurde im Neubrandenburger Stadtteil Broda ein Kater mit einem Luftgewehr angeschossen. Die Besitzer des Katers haben diesen gegen 07:00 Uhr aus dem Haus in der Paul-Dessau-Straße gelassen. Als sie den Kater gegen 09:30 Uhr wieder ins Haus lassen wollten, stellten sie eine Blutung am linken Hinterbein fest. Sie suchten daraufhin einen Tierarzt auf, welcher die Verletzung als Schusswunde diagnostizierte. Der Kater musste anschließend operiert werden, wodurch das 5,5mm Luftgewehrgeschoss entfernt werden konnte.



Die Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und der Sachbeschädigung wurden im Kriminalkommissariat Neubrandenburg aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt oder einem möglichen Tatverdächtigen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395-5582 5224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



