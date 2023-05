POL-NB: Brand von drei Unterständen für Heu und Stroh

PHR Demmin (ots) -



Am 25.05.2023 gegen 20:30 Uhr wurde der Polizei ein Brand in der Mozartstraße auf einem Privatgrundstück in Demmin gemeldet. Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen,brannten drei Unterstände für Heu und Stroh in voller Ausdehnung. Die freiwillige Feuerwehr Demmin war mit 26 Kameraden und sechs Einsatzfahrzeugen vor Ort und begannen mit den Löscharbeiten. Trotz Löscheinsatz der Kameraden brannten die Unterstände aus Holz komplett ab. Personen waren zu keiner Zeit in Gefahr. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 9.000 Euro geschätzt.Gemäß derzeitigem Kenntnisstand können noch keine Angaben zur Brandursache getätigt werden. Es wird wegen vorsätzlicher Sachbeschädigung durch Feuer ermittelt. Zeugen wollen beobachtet haben, dass zwei männliche, dunkel gekleidete Personen in einem Alter von 13 - 18 Jahren vom Tatort weggelaufen sind. Ob diese Personen etwas mit dem Brand zu tun haben, kann noch nicht eingeschätzt werden.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, richten diese bitte an die Polizei in Demmin unter der Telefonnummer 03998-254 224.



Im Auftrag



Jürgen Kolletzki



Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell