POL-NB: Urlauber erst aus Badesee gerettet und trotz langer Reanimation im Krankenhaus verstorben,LK MSE

Am 25.05.2023 um 21:03 Uhr wurde die Einsatzleitstelle der Polizei in Neubrandenburg von einem Zeugen über einen Badeunfall am Strand des Campingplatzes C 59 am Useriner See informiert. Nach Ermittlungen der eingesetzten Polizeibeamten vor Ort ereignete sich der Sachverhalt gegen 20:55 Uhr am Useriner See bei 17237 Zwenzow.Ein 66- jähriger Mann wurde am Strand durch Zeugen im Wasser schwimmend gesehen. Plötzlich beobachteten die Zeugen, dass der Mann unterging und nicht mehr auftauchte. Es wurden erste Rettungsmaßnahmen eingeleitet sowie die Rettungsleitstelle des Landkreises MSE und die Polizei informiert.Durch die sofort eingesetzten Rettungskräfte der Feuerwehr mit Rettungsboot konnte der Mann leblos im Wasser festgestellt und anschließend aus dem Wasser gebracht werden. Durch den eingesetzten RTW mit Notarzt wurde sofort mit Reanimationsmaßnahmen begonnen, diese wurden während der Verlegung des Patienten ins DRK Krankenhaus Neustrelitz fortgesetzt. Trotz langer Reanimation verstarb der Mann, der deutscher Staatsbürger war, im Krankenhaus Neustrelitz. Woran genau der 66-jährige Urlauber aus dem Land Schleswig-Holstein verstarb, bleibt zu ermitteln. Hinweise auf eine Straftat liegen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor. Durch die Kriminalpolizei wurde ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet.



