POL-GÜ: Brand einer Finnhütte in Elmenhorst

Elmenhorst (ots) -



Seit etwa 13:30 Uhr befinden sich Beamte der Polizei Bad Doberan in Elmenhorst im Einsatz. Nach derzeitigem Stand der Erkenntnisse entzündete sich bei privaten Dachdeckarbeiten auf einem Gartenhaus das reetgedeckte Dach einer direkt an das Gartenhaus angrenzenden Finnhütte. Trotz des sofortigen Einsatzes der Feuerwehren aus Nienhagen, Elmenhorst und Rostock-Lichtenhagen konnte eine Brandausbreitung auf das gesamte Gebäude nicht verhindert werden.



Der Kriminaldauerdienst wird nach Freigabe des Brandortes die Tatortarbeit übernehmen und die genauen Umstände der Brandursache erhellen. Inwieweit zusätzlich ein Brandursachenermittler eingesetzt wird, kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht gesagt werden.

Auch zum entstandenen Gesamtschaden können derzeit keine Angaben gemacht werden.



Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung wird eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Pressestelle

Florian Müller

Telefon: 03843 266 302

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell