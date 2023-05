Öffentlichkeitsfahndung nach mutmaßlichem EC-Karten-Betrüger

Details anzeigen Fahndungsbilder EC-Karten-Betrüger Fahndungsbilder EC-Karten-Betrüger

Bereits am 22. November 2022 kam es im Bereich Neuenkirchen zu mehreren unberechtigten Bargeldabhebungen mit einer gestohlenen EC-Karte.

Nach Angaben der geschädigten 52-Jährigen war diese am 22. November 2022 gegen 17:15 Uhr im Eingangsbereich des Marktkaufs in Neuenkirchen unterwegs, als sie schließlich von einem unbekannten Mann angesprochen wurde. Er verwickelte die Frau in ein Gespräch und bat sie darum Kleingeld zu wechseln. Im Zuge dessen – so die Vermutung der Frau – ist es zum Diebstahl ihrer EC-Karte gekommen, was ihr wenig später zu Hause aufgefallen war.

Kurz darauf kam es zu mehreren unrechtmäßigen Bargeldabhebungen im mittleren vierstelligen Bereich. Ein bisher unbekannter Täter hob unter anderem an einem Sparkassen-Automaten am Marktflecken in Neuenkirchen Bargeld ab. Dabei wurden Bilder von ihm gefertigt, die nun laut entsprechendem Beschluss durch das Amtsgericht Stralsund im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung verwendet werden können.

Mit Hilfe der Öffentlichkeitsfahndung erhofft sich die Polizei Hinweise von der Bevölkerung, die zur Identifizierung der Person führen. Wer Angaben zu der abgebildeten Person machen kann, melde sich bitte im Polizeihauptrevier Greifswald unter der Telefonnummer 03834 540-224, bei jeder anderen Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

Die Printmedien werden gebeten, bei der Veröffentlichung dieses Aufrufs das angefügte Bild mit aufzunehmen. Die Rundfunksender werden ebenfalls gebeten, diese Öffentlichkeitsfahndung auszustrahlen.