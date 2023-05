POL-ANK: Unbekannte sprengen Parkscheinautomaten in Zinnowitz

Details anzeigen Automat II Automat II

Zinnowitz (ots) -



In der Zeit vom 24. Mai, 18:00 Uhr, bis zum 25. Mai 2023, 07:50 Uhr, haben unbekannte Täter einen Parkscheinautomaten in Zinnowitz aufgesprengt. Hierbei handelt es sich um einen Automaten auf dem Parkplatz vor der Grundschule im Dannweg. Durch die Sprengung des Automaten wurden heute Morgen diverse Einzelteile im Umfeld von bis zu fünf Metern zerstreut festgestellt. Der dadurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 9.000 Euro. Zum Stehlschaden können aktuell noch keine Aussagen getroffen werden.



Der Kriminaldauerdienst kam zum Einsatz, um Spuren zu sichern. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion sowie wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Hinweise zur Tat nehmen die Polizei Heringsdorf unter 038378 279-224 sowie die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell