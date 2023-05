POL-NB: Trickdiebstahl - Tatverdächtiger flüchtet mit Ehering einer 81-jährigen Dame

Neubrandenburg (ots) -



Schon wieder ist es in der Innenstadt in Neubrandenburg zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil einer älteren Dame gekommen, wodurch der Täter in Besitz eines Goldringes kam.



Am 24.05.2023 gegen 10:15 Uhr befand sich die 81-jährige Geschädigte in der Treptower Straße beim C&A in Neubrandenburg und beobachtete einen ca. 50-55-jährigen Mann, wie er einen goldglänzenden Gegenstand von der Straße aufhob. Sie ging mit dem Mann zusammen in die seitliche Drehtür des Marktplatz-Centers (bei C&A) und sprach ihn darauf an. Der Tatverdächtige überreichte der älteren Dame den goldglänzenden Ring und gestikulierte, dass er ihn gefunden hätte. Dann legte die 81-Jährige ihren goldenen Ehering auf ihre Handfläche um dem Tatverdächtigen die darin befindliche Gravur zu zeigen. Der Unbekannte nahm den Ehering an sich und legte ihr statt des Eheringes einen anderen Ring auf die Handfläche. Plötzlich verschwand der Tatverdächtige mit dem Ehering der Dame, die aufgrund ihres Alters und ihrer körperlichen Einschränkungen nicht schnell genug reagieren konnte. Die 81-Jährige war am Ende im Besitz von zwei identisch aussehenden augenscheinlich wertlosen goldglänzenden Ringen. Der entwendete Ehering der Dame hat einen Wert von ca. 500 Euro.



Der Tatverdächtige konnte durch die 81-Jährige wie folgt beschrieben werden:



- Südeuropäisches Erscheinungsbild



- Sprach kein Deutsch



- ca. 50-55 Jahre



- ca. 1,70m



- kräftig mit kleinem Bauch



- kurzes dunkles Haar - meliert



- schlecht rasiert mit kleinem Lippenbart



- trug ein rot kariertes kurzärmliges Hemd, eine Steppweste beige

grau: altmodisch aus Baumwolle mit vielen Schnallen und eine Hose:

beige/grau/blau aus Stoff stark getragen



Die Ermittlungen wegen des Trickdiebstahls wurden im Kriminalkommissariat Neubrandenburg aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht. Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität des Tatverdächtigen machen? Wer hat den Tatverdächtigen an einem anderen Ort gesehen? Gibt es Hinweise auf die Nutzung eines Fluchtfahrzeuges? Wir bitten um Hinweise an die Polizei in Neubrandenburg unter 0395-5582 5224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



Am 11.05.2023 gab es einen ähnlichen Sachverhalt im Bereich des Neubrandenburger Markplatzes. Auch hier hat ein bislang unbekannter Tatverdächtiger unter Vortäuschung falscher Tatsachen von einer älteren Dame den Ehering erhalten und ist damit geflüchtet. Ob es einen Zusammenhang gibt, wird im Rahmen der Ermittlungen geklärt.



