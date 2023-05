POL-NB: Ermittlungserfolg nach Brandserie in Waren

Waren (ots) -



Im Zeitraum vom 27.04.2023 bis 20.05.2023 kam es im Stadtgebiet von Waren zu insgesamt acht Sachbeschädigungen durch Feuer. In den meisten Fällen wurden Abfallcontainer in der Nähe von Wohnhäusern in Waren Am Amtsbrink und in Waren West in Brand gesetzt. Hierbei entstand zum Teil erheblicher Sachschaden an den Entsorgungseinrichtungen und Abfallcontainern.



Durch intensive Ermittlungen der Beamten der Kriminalkommissariatsaußenstelle Waren sowie der Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg konnten vier männliche Tatverdächtige im Alter von 17 und 18 Jahren ermittelt werden.



Am heutigen 25.05.2023 haben die Beamten in und um Waren vier Wohnungen durchsucht. Bei den Durchsuchungsmaßnahmen konnten sie umfangreiche Beweismittel sicherstellen. Die Ermittlungen dauern an.



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell