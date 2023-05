POL-HRO: Polizei stellt verwirrten Mann mit Schreckschusswaffe

Rostock (ots) -



Nachdem ein 38-jähriger Mann in den frühen Morgenstunden des heutigen Donnerstags mit einer Schreckschusswaffe auffiel, ermittelt nun die Kriminalpolizei.



Der Vorfall ereignete sich gegen 05:40 Uhr in einem im Rostocker Stadtteil Dierkow befindlichen Mehrfamilienhaus. Eine Anwohnerin verständigte die Polizei, da der augenscheinlich alkoholisierte sowie bewaffnete Mann durch lautstarke Klopfgeräusche im Hausflur auffiel.



Durch die Beamten konnte der in Rostock wohnhafte Mann im Hausflur überwältigt und die zuvor verstaute Waffe sowie ein Teleskopschlagstock sichergestellt werden. Eine erfolgte Kontrolle der Waffe ergab, dass es sich hierbei um eine Schreckschusswaffe handelte. Ein Atemalkoholtest ergab zudem einen Wert von 1,14 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt.



Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Rostock dauern an.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell