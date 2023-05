POL-GÜ: Schwerverletzter Motorradfahrer nach Verkehrsunfall in Willershagen

Güstrow (ots) -



Am Vormittag des 25.05.2023 ereignete sich in der Dorfstraße in Willershagen ein Verkehrsunfall, bei dem ein beteiligter Motorradfahrer schwer verletzt wurde.



Gegen 10:15 Uhr befuhr der 18-Jährige die Dorfstraße, als unerwartet ein PKW von einem Privatgrundstück auf die Straße einbog und ihm die Vorfahrt nahm. Ein Zusammenstoß beider Verkehrsunfallbeteiligter konnte nicht verhindert werden.



Der 66-jährige Fahrer des Skoda erlitt einen Schock, während der schwerverletzte Motorradfahrer durch die alarmierten Rettungskräfte in eine Rostocker Klinik gebracht worden ist. Vorbehaltlich der Ergebnisse weiterer medizinischer Untersuchungen erlitt der Mann Prellungen am gesamten Körper. Zum genauen Verletzungsbild können jedoch keine Angaben gemacht werden.



Das Motorrad wurde im Rahmen des Unfalls so stark beschädigt, dass Betriebsstoffe austraten, welche durch eingesetzte Kameraden der Feuerwehr vor Ort gebunden werden mussten. Der Gesamtschaden wird derzeit auf mindestens 7.000 Euro geschätzt.



Die eingeleiteten Ermittlungen zur Verkehrsunfallursache werden im Weiteren durch die Kriminalpolizei geführt.



