POL-LWL: Verkehrsunfall zwischen PKW und Kleintransporter führt zu Verkehrseinschränkungen

Ganzlin (ots) -



Nach dem Zusammenstoß eines PKW mit einem Kleintransporter auf einer Straßenkreuzung an der B 103 in Ganzlin kam es am Mittwochnachmittag zeitweilig zu Verkehrseinschränkungen. Ersten Erkenntnissen zufolge wollte die 27-jährige Autofahrerin die Bundesstraße aus Richtung Retzow kommend überqueren und prallte hierbei mit einem Kleintransporter zusammen. Personen wurden hierbei nicht verletzt. Der Transporter war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste später abgeschleppt werden. Auf Grund des hohen Verkehrsaufkommens kam es im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergung des Fahrzeuges zeitweilig zu Verkehrseinschränkungen. Der bei dem Unfall entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 8000 Euro geschätzt.



