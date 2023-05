POL-GÜ: Fahrerflucht nach Kollision mit Straßenbaum

Jürgenshagen/Klein Sien (ots) -



Am Abend des 24.05.2023, gegen 20:45 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis über einen Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 40. Zwischen den Ortschaften Klein Sien und Strameuß ist ein PKW aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und frontal mit einem Baum kollidiert. Die eingesetzten Beamten konnten vor Ort das Fahrzeug feststellen, jedoch keine Personen antreffen. Im weiteren Verlauf führten polizeiliche Ermittlungen zu einer 31-jährigen Deutschen, die nach aktuellem Kenntnisstand das Fahrzeug geführt hat. Die aus dem Landkreis Rostock stammende Frau konnte alkoholisiert an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Das Ergebnis des Alkoholtests lag bei 3,10 Promille. Der 31-Jährigen wurde eine doppelte Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt. Das verunfallte Fahrzeug wurde zur kriminaltechnischen Untersuchung abgeschleppt.



Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Fahrerflucht wurde eingeleitet.



Die weiteren Ermittlungen führt nun die Kriminalpolizei.



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell