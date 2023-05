POL-NB: Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Greifswald (ots) -



Am 24.05.2023, gegen 16:00 Uhr ereignete sich in der Greifswalder

Pestalozzistraße ein Verkehrsunfall.

Der 20-jährige Rumäne aus Neubrandenburg fuhr mit seinem Transporter

auf der Pestalozzistraße in Richtung Franz-Mehring-Straße. Plötzlich

fuhr der 10-jährige Greifswalder mit seinem Fahrrad vom Gehweg auf

die Straße und kollidierte mit dem Transporter. Das Kind wurde dabei

leicht verletzt und ins Klinikum Greifswald gebracht.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.



Im Auftrag



Ina Gransow

Polizeihauptkommissarin

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst





Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell