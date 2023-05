POL-SN: Wohnungsbrand in Schwerin, Mieterin vorsorglich im Klinikum

Schwerin (ots) -



Am heutigen Nachmittag kam es im Schweriner Stadtteil Mueßer Holz zu einem Wohnungsbrand.



Gegen 14.05 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Mehrfamilienhaus in die Georg-Simon-Ohm-Straße gerufen, nachdem es in einer Wohnung im 5. OG zu einem Brand gekommen war.



Eine 18-jährige Mieterin musste vorsorglich ins Klinikum gebracht werden; weitere Personen befanden sich lt. jetzigem Kenntnisstand nicht in der betreffenden Wohnung.



Die Wohnung ist nach Abschluss der Löscharbeiten bis auf Weiteres unbewohnbar, die Sachschadenshöhe wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen; erste Anhaltspunkte deuten auf einen technischen Defekt an einem Haushaltsgerät hin.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Rainer Autzen

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell