POL-HRO: Tresordiebstahl aus Tankstelle - Ergänzungsmeldung

Rostock (ots) -



Die in der Ausgangspressemitteilung erwähnten, verdächtigen Fahrzeuge

konnten in den frühen Morgenstunden auf der A 21/ B 404 hinter der

Anschlussstelle Bad Oldesloe-Nord durch Beamte der Landespolizei

Schleswig-Holstein festgestellt werden.



Sie entzogen sich einer Verkehrskontrolle und flüchteten. Hierbei

stellte sich heraus, dass die an dem Maserati angebrachten Segeberger

Kennzeichenschilder gestohlen waren. An dem Audi ließ sich lediglich

die Ortskennung OAL für Ostalgäu ablesen.



Details sind der Pressemitteilung der Polizeidirektion Bad Segeberg

zu entnehmen.



https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/5516871



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell