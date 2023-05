POL-ANK: Fahrraddieb auf Usedom geht in Haft

Insel Usedom (ots) -



In der Nacht vom 22. zum 23. Mai 2023 haben die Kräfte der Gemeinsamen Diensteinheit (Kooperation der Bundespolizeiinspektion Pasewalk, der Polizeiinspektion Anklam und des Hauptzollamtes) in Ahlbeck zwei verdächtige Fahrzeuge festgestellt, die einer Kontrolle unterzogen werden sollten. Hierbei handelte es sich zum einen um einen weißen Transporter und zum anderen um einen silberfarbenen 3er BMW. Beide Fahrzeuge ignorierten das Anhaltesignal der Polizei, sodass es zu einer Verfolgung kam. Während dem BMW mit erhöhter Geschwindigkeit die Flucht auf polnisches Staatsgebiet gelang, konnte der Transporter hingegen auf Höhe eines Hotels zum Stehen gebracht werden.



In dem Fahrzeug befand sich ein 28-jähriger polnischer Mann, der kontrolliert, durchsucht und befragt wurde. Im Zuge dessen wurden im Transporter drei hochwertige E-Bikes und ein Mountainbike im Gesamtwert von 12.600 Euro, die teilweise noch mit Schlössern gesichert waren, festgestellt. Der Beschuldigte wurde daraufhin wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls vorläufig festgenommen. Bei ihm wurde im Anschluss eine freiwillige Atemalkoholkontrolle durchgeführt. Diese ergab einen Wert von 0,57 Promille. Ebenso wurde der Mann positiv auf Amphetamine getestet.



Im Hinblick auf den BMW wurde wenig später bekannt, dass sich darin vier Personen befunden haben sollen. Weitere Erkenntnisse zum Fahrzeug sowie dessen Insassen konnten bisher nicht in Erfahrung gebracht werden.



Am heutigen Tage wurde der 28-jährige polnische Transporterfahrer einem Haftrichter vorgeführt, im Ergebnis dessen die Untersuchungshaft in der JVA Stralsund angeordnet wurde.



Die Fahrräder, welche in jener Nacht im Bereich der Rehaklinik in Ahlbeck entwendet worden sind, konnten mittlerweile an die rechtmäßigen Besitzer übergeben werden.



