POL-HWI: Gestohlener Tresor am Wegesrand aufgefunden

Neukloster (ots) -



Am Nachmittag des 23. Mai 2023 wurde die Polizei Wismar durch eine aufmerksame Bürgerin darüber informiert, dass sie einen beschädigten Tresor am Feldweg zwischen Züsow und Bäblin aufgefunden hätte.



Nach derzeitigem Kenntnisstand handelt es sich bei dem Fundstück um den aus einer Apotheke in Neukloster entwendeten Tresor. (Siehe Pressemeldung vom 22. Mai 2023: bit.ly/3ICFpOk)



Die Kriminalpolizei hat vor Ort Spuren gesichert. Die Ermittlungen hierzu dauern an.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wismar unter 03841/203 0 oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Sofie Glaser

Telefon 1: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell