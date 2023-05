POL-ANK: Bagger und PKW-Anhänger von Baustelle gestohlen

Zinnowitz (ots) -



In der Zeit vom 23. Mai, 19:00 Uhr, bis zum 24. Mai 2023, 8:00 Uhr, wurden in Zinnowitz von einer Baustelle ein Bagger sowie ein PKW-Anhänger im Gesamtwert von etwa 37.000 Euro entwendet.



Bei dem Bagger handelt es sich um ein orangefarbenes Gerät der Marke Wacker Neuson. Das Fahrzeug sowie der weiße Anhänger der Marke Brenderup wurden zuvor auf dem Baugelände abgestellt. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Heringsdorf unter 038378 279-224 sowie die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



