POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Vormittag des 24.05.2023 gegen 09:30 Uhr kam es auf der L 33, kurz

hinter Burg Stargard, an der Einmündung Quastenberg zu einem

Verkehrsunfall.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 46-jährige Neubrandenburger mit

seinem Opel die Straße von Quastenberg in Richtung L 33. Hier

beabsichtigte er nach links in Richtung Dewitz abzubiegen. Dabei

übersah er 27-jährigen deutschen VW-Fahrer, welcher auf der L 33 von

Dewitz in Richtung Burg Stargard fuhr und nahm diesem die Vorfahrt.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Pkw, wobei der VW-Fahrer aus

Woldegk leichtverletzt wurde. Es entstand ein Sachschaden von etwa

15.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten

