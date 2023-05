POL-HRO: Zeugenaufruf der Polizei nach Tresordiebstahl aus Tankstelle

Rostock (ots) -



In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist aus einer Tankstelle An

der Stadtautobahn in Warnemünde ein Tresor samt Inhalt entwendet

worden.



Gegen 02:15 Uhr erhielt zunächst der Sicherheitsdienst der Tankstelle

die Meldung über einen Einbruchalarm, woraufhin dieser die Polizei

verständigte. Die Tankstelle war zu diesem Zeitpunkt nicht geöffnet.

Vor Ort stellten ein Mitarbeiter der Tankstelle und die Polizei neben

Einbruchspuren auch das Fehlen eines Tresors fest. In diesem sollen

sich den Angaben eines Mitarbeiters zu Folge mehrere tausend Euro

Bargeld befunden haben. Der entstandene Sachschaden beläuft sich

ersten Erkenntnissen nach auf mehrere hundert Euro.



Der Tresor wurde im Laufe des Vormittags auf einer Ackerfläche in

Testorf Steinfort aufgefunden. Dies teilten Passanten der Polizei

mit. Der Tresor wurde sichergestellt.

Die Kriminalpolizeiinspektion Rostock hat die weiteren Ermittlungen

übernommen und sicherte Beweismaterial und Spuren am Tatort sowie am

Auffindeort des Tresors.



Ein Zeuge konnte gegen 02:20 Uhr zwei verdächtige Fahrzeuge im

Bereich des Tankstellengeländes in Rostock Warnemünde wahrnehmen.

Beide befuhren im Anschluss die Stadtautobahn mit hoher

Geschwindigkeit in Richtung BAB 20. Hierbei soll es sich um einen

dunklen Maserati Levante SUV (Teilkennzeichen SE) sowie einen dunklen

Audi Avant(Teilkennzeichen OAL) gehandelt haben.



Die Polizei bittet aus diesem Grund die Bevölkerung um Mithilfe.

Zeugen, die die Fahrzeuge in den frühen Morgenstunden in den

Bereichen Rostock und Nordwestmecklenburg wahrgenommen haben und

sachdienliche Angaben zum Geschehen machen können, werden gebeten,

sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0381 4916 1616 zu

melden.



