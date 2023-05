POL-HRO: Zeugen gesucht: Kriminalpolizei ermittelt nach mehreren Firmeneinbrüchen

Rostock (ots) -



Rostocker Firmen wurden in der Nacht zum gestrigen Dienstag von Einbrechern heimgesucht. Mitarbeiter stellten die Einbrüche am frühen Morgen fest und informierten die Polizei.



Die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu drei in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt befindlichen Firmengebäuden und entwendeten Bargeld. Eine genaue Schadenssumme liegt gegenwärtig noch nicht vor.



Das Rostocker Kriminalkommissariat hat bereits die Ermittlungen übernommen und setzt dabei auch auf Hinweise aus der Bevölkerung. Möglicherweise haben Zeugen in der Nacht vom 22.05.2023 zum 23.05.2023 in der Carl-Hopp-Straße oder der Werftstraße Beobachtungen gemacht, die für die Aufklärung der Straftaten von Bedeutung sein könnten.



Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock, Ulmenstraße 54, 18057 Rostock unter der Telefonnummer 0381 / 4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell