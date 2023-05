POL-HRO: Mehrere Betrugsversuche im Kreis Ludwigslust-Parchim

Ludwigslust (ots) -



Im Bereich Ludwigslust-Parchim registrierte die Polizei im Verlauf

des gestrigen Tages mehrere Betrugsversuche. Ein Fall endete sogar

mit einem fünfstelligen Vermögensschaden.



Sie geben sich als Mitarbeiter von Amtsgerichten aus und verwickeln

die Geschädigten in ein Telefongespräch. Hierbei behaupten die Täter,

dass die Enkel, Söhne oder Töchter in schwere Verkehrsunfälle

verwickelt seien und nun in Untersuchungshaft sitzen. Einzig eine

Kaution, meist im hohen fünfstelligen Betrag, könne zur Aufhebung der

Haft führen.



So geschehen am Dienstag in den Bereichen Picher, Gneven, Tramm (bei

Crivitz) und Lübz. Betroffen in allen Fällen waren Frauen im Alter

zwischen 65 und 90 Jahren. Während in vier der insgesamt fünf Fälle

die Betroffenen eine Geldübergabe verhindern konnten oder es

lediglich bei einem sogenannten Schockanruf blieb, endete ein Fall in

Gneven mit einem Vermögensverlust.

Eine 65-Jährige fiel der Betrugsmasche zum Opfer. Sie übergab den

Tätern Bargeld und Schmuck in einem Gesamtwert von mehr als 20.000

Euro.



In diesem Zusammenhang warnt die Polizei ausdrücklich:

- Vergewissern Sie sich bei Anrufen dergleichen bei anderen

Angehörigen

- Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen den Dienstausweis

- Geben Sie keine Details zu ihren finanziellen Verhältnissen preis

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen, legen Sie

einfach auf

- Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen



Tobias Gläser



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell