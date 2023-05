POL-LWL: 20.000 Meter Kupferkabel von Agrarbetrieb gestohlen

Fahrbinde (ots) -



Erneut haben Diebe von dem Gelände einer Schweinezuchtanlage in Fahrbinde Kupferkabel gestohlen. In der Nacht zu Freitag vergangener Woche erbeuteten unbekannte Täter ca. 20.000 Meter Kabel von zwei Solaranlagen, die vor Kurzem auf den Dächern der Stallungen montiert wurden. Darüber hinaus beschädigten die Täter durch das Betreten der Bedachungen teilweise die Solaranlage. Der Gesamtschaden des Vorfalls, von dem die Polizei am Dienstag Kenntnis erhielt, wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und hat die Ermittlungen wegen Diebstahls im besonders schweren Fall aufgenommen. Hinweise zu diesem Vorfall, bzw. zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen zwischen Donnerstag 18 Uhr und Freitag 6 Uhr im Lewitzweg, nimmt die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874/4110) entgegen. Erst vor zwei Wochen hatten auf dem Gelände der Schweinezuchtanlage unbekannte Täter ca. 6000 Meter Kupferkabel gestohlen.



