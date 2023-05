POL-LWL: Brand eines Abfallcontainers bei Entsorgungsbetrieb

Holthusen (ots) -



Auf dem Geländer eines Entsorgungsbetriebes bei Holthusen kam es am Dienstagnachmittag zum Brand eines Containers, der mit Schrott gefüllt war. Die Feuerwehr löschte das Feuer und kühlte den Abfallcontainer, der kurz zuvor unter anderem mit alten Reifen, Plastik und Fahrzeugbatterien beladen wurde. Nach Einschätzung der Feuerwehr soll sich der Schrott auf Grund von Restbeständen an Säuren in Verbindung mit dem Mischschrott selbst entzündet haben. Der entstandene Schaden wird auf ca. 2500 Euro geschätzt.



