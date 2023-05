POL-GÜ: 2,52 Promille - Alkoholisierter Fahrer greift Polizeikräfte an

Dummerstorf (ots) -



Am Nachmittag des 23.05.2023 wurden Zeugen auf einen erheblich alkoholisierten Autofahrer aufmerksam, der in Schlangenlinien auf der Autobahn 20 unterwegs gewesen ist.



Etwa 16:20 Uhr meldeten die aufmerksamen Zeugen das auffällige Fahrzeug und folgten ihm, als der der PKW die Autobahn Anschlussstelle Dummerstorf verließ und weiter in Richtung der Ortslage Waldeck fuhr. Die alarmierten Polizeikräfte konnten das Fahrzeug aufgrund der guten Vorarbeit der Zeugen kurze Zeit später im Bereich Waldeck feststellen und kontrollieren. Der 35-jährige Fahrzeugführer war augenscheinlich erheblich alkoholisiert und wirkte sofort verbal aggressiv. Ein Alkoholtest bestätigte den Anfangsverdacht der Trunkenheitsfahrt, 2,52 Promille.



Als die Polizeikräfte dem in Wismar wohnhaften Mann die polizeilichen Folgemaßnahmen erläuterten, versuchte dieser fußläufig zu entkommen. Die Beamten konnten den Deutschen jedoch festhalten, woraufhin er die Einsatzkräfte unvermittelt durch Schläge attackierte. Der Tatverdächtige konnte überwältigt und gefesselt werden. Hierbei zog er sich eine Schürfwunde am Kopf zu. Die Beamten wurden nicht verletzt.



Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Die Kriminalpolizei hat das eingeleitete Ermittlungsverfahren übernommen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell