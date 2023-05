POL-HWI: Planungen für das Treffen der Außenministerinnen und Außenminister des Ostseerats in Wismar laufen auf Hochtouren

Wismar (ots) -



Die Polizeiinspektion Wismar befindet sich inmitten der Planung zum Einsatz für das Treffen der Außenministerinnen und Außenminister des Ostseerats in Wismar am 01. und 02. Juni 2023. Neben dem Schutz der Veranstaltung stehen für die Polizei auch mögliche Einschränkungen und Verkehrsbehinderungen für Einwohnerinnen und Einwohner sowie Gäste Wismars durch das Treffen im Fokus.



Die An- und Abreise der Delegationen sowie mögliche Sperrungen einzelner Straßen oder Plätze aus Sicherheitsgründen werden mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einigen kurzzeitigen Behinderungen im innerstädtischen Bereich führen.



Für Fragen der Bürgerinnen und Bürger richtet die Polizei Wismar ab Dienstag, den 30. Mai 2023, eine Bürgerhotline ein. Unter der Telefonnummer 03841 203 288 werden in der Zeit von 07:00 bis 17:00 Uhr alle Fragen zu Einschränkungen und Verkehrsbehinderungen rund um das Treffen beantwortet.



Die Polizei Wismar wird über das Einsatzgeschehen am 01. und 02. Juni 2023 über die Social-Media-Kanäle berichten und auf diesem Wege wichtige Informationen für die Bevölkerung steuern.



"Wir werden die Einschränkungen für alle Bürgerinnen und Bürger, aber insbesondere für diejenigen, die im Bereich des Hafens wohnen oder tätig sind, so gering wie möglich halten. Einschränkungen des Einzelhandels oder der Gastronomie im Bereich des Hafens wird es nach derzeitigen Stand nicht geben. Wichtig ist uns, alle so gut wie möglich zu informieren.", so der Einsatzleiter, Polizeioberrat Daniel Schmidt.



