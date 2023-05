POL-HWI: Fahrradfahrer flüchtet nach körperlicher Auseinandersetzung

Seehof (ots) -



Am Nachmittag des 18. Mai 2023 kam es auf der Kreisstraße zwischen Lübstorf und Seehof zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Verkehrsteilnehmenden.



Nach ersten Erkenntnisse der Polizei Gadebusch habe ein unbekannter Fahrradfahrer sein Fahrrad auf die Straße geworfen, weshalb ein sich nähernder 63-jähriger Motorradfahrer und seine 66-jährige Sozia mitsamt des Motorrads umstürzten. Der Motorradfahrer hupte den Fahrradfahrer zuvor nach eigenen Angaben an, da er diesen überholen wollte. Der Fahrradfahrer habe im Anschluss sowohl auf den Fahrzeugführer des Motorrads als auch auf die Sozia eingeschlagen. Im Nachgang flüchtete der Täter mit seinem Fahrrad in Richtung Seehof. Nach Angaben des Geschädigten sei der Täter augenscheinlich im Alter von 25-35 Jahren gewesen und habe einen alkoholisierten Eindruck gemacht. Während der Motorradfahrer unverletzt blieb, erlitt die Sozia leichte Verletzungen. Ein Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden.



Zeugen, welche Angaben zum Unfallgeschehen oder zum Fahrradfahrer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Gadebusch unter 03886/722 0 oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



Insoweit keine gesonderte Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



