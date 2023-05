POL-SN: Unfall auf dem Marienplatz endet im Krankenhaus

Schwerin (ots) -



Nach einem Unfall zwischen Radfahrer und Fußgänger wurde gestern eine Fußgängerin schwer verletzt ins Krankenhaus verbracht.

Der Vorfall ereignete sich gegen 13:35 Uhr auf dem Marienplatz. Der 15-jährige Radfahrer war in Richtung Hauptbahnhof unterwegs. Eine 72-jährige Fußgängerin überquerte den Marienplatz. Die Wege der beiden kreuzten sich und es kam zum Zusammenstoß. Die Seniorin stürzte und verletzte sich an Kopf und Schulter. Die Polizei nahm vor Ort den Unfall auf und leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Nach ersten Erkenntnissen war Ablenkung beider Verkehrsteilnehmer die Ursache des Unfalls. In Zusammenhang mit diesem Unfall möchte die Polizeiinspektion Schwerin daraufhinweisen, dass der Marienplatz eine Fußgängerzone ist. Alle Verkehrsteilnehmer, darunter motorisierte und Radfahrer, dürfen entsprechend maximal Schrittgeschwindigkeit fahren.



