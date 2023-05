POL-LWL: Zehn Baustellenleuchten von Sicherungsbaken gestohlen

Boizenburg (ots) -



Von einer Straßenbaustelle in Boizenburg haben unbekannte Täter zehn Baustellenleuchten von aufgestellten Sicherungsbaken sowie ein Verkehrszeichen gestohlen. Weiterhin entwendeten die Täter das amtliche Kennzeichen (CLP-OS 163) eines Anhängers. Der Vorfall ereignete sich zwischen Montag 17 Uhr und Dienstag 7.30 Uhr an der Schwartower Straße, Höhe Dr.-Alexander-Straße. Der Stehlschaden wird auf ca. 600 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Diebstahls. Hinweise zu dieser Tat nimmt die Polizei in Boizenburg (Tel. 038847/6060) entgegen.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Franziska Feja

Telefon: 03874/411 305

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Instagram: @polizei.mv.lup





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell