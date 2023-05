POL-HWI: Unbekannte beschädigen Parkbänke im Lindengarten

Wismar (ots) -



Am vergangenen Wochenende wurde der Polizei bekannt, dass es rund um die Herrentagsfeierlichkeiten zu Sachbeschädigungen an mehreren Parkbänken im Lindengarten gekommen ist.



Ein aufmerksamer Bürger meldete der Polizei, dass am Nachmittag des 18. Mai 2023 sechs Parkbänke im Lindengarten in Wismar beschädigt worden sind. Der oder die Täter verursachten einen Schaden von circa 3000 Euro.



Zeugen, die Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wismar unter 03841/203 0 oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



