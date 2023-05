POL-GÜ: Aufsitzrasenmäher gerät in Brand

Kühlungsborn (ots) -



Am Montag (22.05.), gegen 12:20 Uhr, geriet in der Poststraße in Kühlungsborn ein Aufsitzrasenmäher während durchgeführter Mäharbeiten auf einem Grundstück in Brand. Nach derzeitigen Erkenntnissen wird von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen. Der Rasenmäher brannte vollständig ab und beschädigte zudem eine angrenzende Hauswand sowie ein Kellerfenster.



Die sofort alarmierte Feuerwehr aus Kühlungsborn löschte den Brand vollständig, sodass eine weitere Gefährdung für Personen und Sachen ausgeschlossen werden konnte. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Gesamtschaden von circa 16.000 Euro.



