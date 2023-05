POL-NB: Bankmitarbeiterin verhindert Betrug in der Müritz-Region

Müritz-Region (ots) -



In den letzten Tagen erhielt eine 90-jährige Frau aus der Müritz-Region einen Anruf eines angeblichen Mitarbeiters eines Lotto-Unternehmens. Ihr wurde mitgeteilt, dass sie ihr Lotto-Abo nicht gekündigt und nun offene Beitrags- und Mahngebühren in Höhe von 3.100 Euro begleichen soll. Für den Fall, dass die Zahlung ausbleibe, würde ein Gerichtsverfahren eingeleitet werden.



Die Seniorin füllte daraufhin ein Überweisungsformular aus und warf dieses noch am gleichen Tag bei ihrer Hausbank ein. Zwei Tage später erhielt sie von ihrer zuständigen Bankmitarbeiterin einen Anruf, da das Überweisungsformular nicht gelesen werden konnte. Auch der angebliche Mitarbeiter des Lotto-Unternehmens meldete sich telefonisch bei der Seniorin, mahnte diese erneut zur Zahlung der Beitrags- und Mahngebühren an und erhöhte den Druck indem er ihr erklärte, dass neben dem drohenden Gerichtsverfahren auch noch zusätzliche Anwaltskosten entstünden.



Die Seniorin begab sich daraufhin sofort zu ihrer Hausbank, um ein neues Überweisungsformular abzugeben. Auf Nachfrage der zuständigen Bankmitarbeiterin schilderte die 90-jährige Frau den Sachverhalt. Diese erkannte sofort den Betrug und riet zur Anzeigenerstattung.



Dank der aufmerksamen Bankmitarbeiterin ist der Seniorin kein Schaden entstanden. Die Polizei bedankt sich an dieser Stelle ausdrücklich bei der Bankmitarbeiterin.



Die Ermittlungen wurden in derKriminalkommissariatsaußenstelle Waren aufgenommen.



