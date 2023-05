POL-HRO: 16-Jähriger mit erheblichem Widerstand gegen Polizisten

Boizenburg (ots) -



Am Montag, 22.05.2023, wurde die Polizei gegen 16 Uhr zu zwei

festgestellten jugendlichen Ladendieben in einen Supermarkt in der

Boizenburger Bahnhofsstraße gerufen. Während der polizeilichen

Maßnahmen mit den beiden 16-jährigen polnischen Jugendlichen ergriff

einer plötzlich die Flucht. Trotz mehrerer Aufforderungen der

nacheilenden Polizisten stehen zu bleiben lief der 16-Jährige weiter,

konnte aber eingeholt und angehalten werden. Dabei stieß der

Jugendliche einen Polizisten zu Boden und griff nach dessen

Dienstwaffe. Anschließend konnte der Angreifer überwältigt und

gefesselt werden.

Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der mehrfach polizeibekannte

16-Jährige an seine Erziehungsberechtigten in Boizenburg übergeben.

Dieser muss sich nun u.a. wegen des tätlichen Angriffs auf

Polizeibeamte, Ladendiebstahls, versuchten Diebstahls der Dienstwaffe

und Körperverletzung verantworten.



