POL-NB: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen auf der L 271 (LK Mecklenburgische Seeplatte)

PR Malchin (ots) -



Am 22.05.2023, gegen 15:25 Uhr, ereignete sich auf der Landstraße 271

zwischen Burow und Letzin/Siedlung ein Verkehrsunfall, bei dem drei

Personen verletzt wurden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 42-jährige polnische Fahrer

eines Lkw die L 271 in Richtung Letzin und musste verkehrsbedingt

halten. Der 72-jähre deutsche Fahrer eines nachfolgenden PKW bemerkte

den haltenden LKW und bremste ebenfalls bis zum Stillstand ab. Ein in

gleicher Richtung fahrender 28-jähriger Deutscher erkannte die

Situation zu spät und fuhr mit seinem Transporter auf den vor ihm

stehenden PKW auf. In der weiteren Folge wurde der PKW auf den LKW

geschoben. Der 72-jährige Fahrer des PKW und seine 68-jährige

Beifahrerin wurden bei dem Unfall schwer, jedoch nicht

lebensbedrohlich verletzt. Der 28-jährige Transporter-Fahrer erlitt

leichte Verletzungen. Alle Verletzten wurden mit Rettungswagen in

umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Fahrer des LKW blieb

unverletzt.

Der Pkw und der Transporter waren nicht mehr fahrbereit und mussten

durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Gesamtschaden wird

auf ca. 20.000 Euro geschätzt.

Zum Zwecke der Unfallaufnahme musste die L 271 für 1,5 Stunden

vollgesperrt werden.



Holger Bahls

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

Tel.: 0395/5582-2223

Fax: 0395/5582-2026

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell