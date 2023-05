POL-SN: Polizei sucht Zeugen nach Brand eine Waldstückes, Verhaltenshinweise zur Verhütung von Waldbränden

Schwerin (ots) -



In Schwerin kam es am heutigen Vormittag zu einem Vegetationsbrand: Gegen 11.00 Uhr wurde bekannt, dass in dem Waldstück zwischen Ziolkowskistraße und Consrader Weg ein Feuer ausgebrochen war, so dass die Berufsfeuerwehr Schwerin zu einem etwa zweistündigen Löscheinsatz kam.



Ingesamt brannte aus bisher unbekannter Ursache eine bewaldete Fläche von ca. 230 qm nieder, darunter mehrere Lärchen.



Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und sucht nun nach Zeugen: Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Angaben zu den Verursachern des Brandes machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Schwerin unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 o. -1560 oder über die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de in Verbindung zu setzen.



Die Polizeiinspektion Schwerin weist darauf hin, dass in weiten Teilen in M-V derzeit Waldbrandgefahrenstufe 4 von 5 gilt. Das bedeutet, dass die Gefahr von Vegetationsbränden auf Grund der anhaltenden Trockenheit derzeit "hoch" ist.



Weitere Informationen erhalten Sie hier:



https://www.wald-mv.de/waldprojekte/waldbrandschutz/



Darunter befinden sich "Vorsorgemaßnahmen und allgemeine Verhaltensregeln", die wie folgt lauten:



"Im und am Wald (Mindestabstand 50 Meter) darf kein Feuer entzündet werden.



Nicht im Wald und in der Feldflur rauchen und keine glimmenden Zigaretten aus dem Auto werfen.



Aus betrieblichen Gründen anzulegende Feuer, im oder am Wald, sind bei der Forstbehörde und der Feuerwehrleitstelle mindestens 24 Stunden vorher anzuzeigen; Brandschutzauflagen ist unbedingt Folge zu leisten.



Das Befahren von nicht öffentlichen Waldwegen und das Parken von Fahrzeugen auf Waldwegen und trockenen Wiesen sind zu unterlassen.



Beim Bemerken von Bränden in Wäldern, Heideflächen und auch Mooren sollte jede/r Bürger:in für eine schnellstmögliche Alarmierung von Feuerwehr (Notruf 112) oder Polizei (Notruf 110) sorgen."



Quelle: www.wald-mv.de



