POL-HWI: Zeugenaufruf nach Einbruch in eine Apotheke

In der Nacht vom 21. zum 22. Mai 2023 kam es am Alten Markt in Neukloster zu einem Einbruch in eine Apotheke. Der oder die unbekannten Täter drangen gewaltsam ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten einen Tresor. Ein abschließender Stehlschaden kann derzeit nicht beziffert werden. Der Sachschaden wird auf circa 1000 Euro geschätzt.



Die Kriminalpolizei bittet die Öffentlichkeit um Hilfe. Wer kann Hinweise zum Einbruch oder den Tätern geben? Hinweise richten Sie bitte an die Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841/203 0 oder an jede beliebige Polizeidienststelle.



