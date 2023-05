POL-GÜ: Alkoholisiert, berauscht oder ohne Fahrerlaubnis - Polizei im Landkreis Rostock stellt zehn Verkehrssünder fest

Güstrow/Landkreis Rostock (ots) -



Die Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Güstrow stellten am vergangenen Wochenende insgesamt zehn Personen unter Alkohol- sowie Drogen- und/oder Medikamenteneinfluss fest. Darunter befanden sich alleine sieben Personen, die einen PKW nach dem Genuss von Alkohol beziehungsweise Drogen im öffentlichen Straßenverkehr führten. Die anderen Personen waren mit dem E-Scooter sowie Fahrrädern unterwegs.



Den negativen Höchstwert erreichte dabei ein 56-jähriger PKW-Fahrer in Stäbelow, am Abend des 20.05.23, gegen 20:30 Uhr. Der 56-jährige Deutsche wurde zunächst fahrend durch einen Zeugen festgestellt. Dem Zeugen fiel dabei die unsichere Fahrweise auf und er informierte umgehend die Polizei. Beim Eintreffen der Doberaner Polizei in Stäbelow, schlief der aus Schwerin stammende Fahrzeugführer bereits und musste durch die Beamten geweckt werden. Eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein beschlagnahmt.



Weiterhin musste ein 41- Jähriger nach einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte am Freitagabend (19.05.2023) in der Goldberger Straße in Güstrow gefesselt werden. Der 41-jährige Deutsche fiel den Beamten auf, als dieser mit seinem Fahrrad starke Schlangenlinien fuhr. Die anschließende Kontrolle offenbarte, dass der Mann unter dem Einfluss von Cannabis sowie Medikamenten stand. Mit den zwingend erforderlichen Folgemaßnahmen war der Tatverdächtige nicht einverstanden und leistete daraufhin Widerstand. Die Beamten sowie der 41-Jährige blieben unverletzt. Eine Blutprobenentnahme erfolgte im Güstrower Krankenhaus.



Zu allen weiteren Sachverhalten wurden durch die Polizeikräfte Strafverfahren eingeleitet. Die weiteren Ermittlungshandlungen obliegen nun der Kriminalpolizei in Güstrow.



