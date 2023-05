POL-NB: Zeugenaufruf nach Diebstahl von 540 Litern Diesel

Malchin (ots) -



Über den Herrentag (17.05.23 17:00 Uhr bis 19.05.23 05:00 Uhr) wurden mehrere Hundert Liter Diesel aus verschiedenen LKW in Malchin entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen haben sich bislang unbekannte Täter auf das umfriedete Firmengelände im Burgwallweg in Malchin begeben und aus sieben LKW insgesamt ca. 540 Liter Diesel entwendet. Der entstandene Schaden wird auf ca. 900 Euro geschätzt.



Die Ermittlungen wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Malchin aufgenommen. Dazu werden Zeugen gesucht. Wer über den Herrentag auffällige Personen- und Fahrzeugbewegungen im Bereich des Burgwallweges in Malchin wahrgenommen hat oder andere sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Diebesgutes geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Malchin unter 03994-231 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



