POL-NB: Ergebnis einer Verkehrskontrolle - Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss und Beamte stellen Diebesgut sicher

Am 20.05.2023 gegen 15:00 Uhr haben Beamte des Polizeireviers Friedland in der Bahnhofstraße in Friedland einen PKW mit polnischen Kennzeichen angehalten und kontrolliert. Im Fahrzeug befanden sich zwei 32- und 39-jährige georgische Staatsangehörige. Die Beamten bemerkten bei dem 32-jährigen Fahrzeugführer körperliche Auffälligkeiten, so dass ein Drogenschnelltest durchgeführt wurde. Das Ergebnis des Schnelltestes verlief positiv auf Kokain, Opiate und THC. Der 32-Jährige wurde zur Blutprobenentnahme in das Klinikum gebracht. Zudem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige sowie eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet.



Im Fahrzeug der beiden Georgier haben die Beamten zahlreiche Taschen, Rucksäcke und Reisekoffer festgestellt. In einem neuwertigen Koffer befanden sich Tabakwaren, hochwertige Spirituosen und Haushaltsartikel im Wert von über 300 Euro. Kaufbelege konnten nicht vorgelegt werden. Da der Verdacht des Diebstahls bestand, haben die Beamten die Gegenstände sichergestellt und eine Strafanzeige wegen Diebstahls erstattet.



Die beiden georgischen Tatverdächtigen sind bereits mehrfach wegen Ladendiebstahls polizeilich in Erscheinung getreten. Die Ermittlungen werden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Friedland geführt.



