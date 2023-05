POL-NB: Diebstahl eines E-Scooters aus einem PKW

Neubrandenburg (ots) -



In der Nacht vom 20.05.23 bis zum 21.05.23 wurde aus einem geparkten PKW ein E-Scooter entwendet. Der PKW Kombi stand auf einem öffentlichen Parkplatz in der Humboldtstraße auf Höhe der Hausnummer 65 in Neubrandenburg. Nach bisherigen Erkenntnissen haben bislang unbekannte Täter den PKW gewaltsam geöffnet und anschließend den neuwertigen E-Scooter (ohne Versicherungskennzeichen) aus dem Kofferraum entwendet. Der Wert des E-Scooters beträgt ca. 450 Euro. Der Gesamtschaden wird auf ca. 800 Euro geschätzt.



Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur Spurensicherung im Einsatz. Die Ermittlungen wurden im Kriminalkommissariat Neubrandenburg aufgenommen. Zeugen, die in der Nacht vom 20.05.23 zum 21.05.23 auffällige Personenbewegungen im Bereich der Humboldtstraße in Neubrandenburg bemerkt haben, melden sich bitte bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395-5582 5224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



