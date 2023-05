POL-HWI: Eine schwerverletzte Person bei Unfall auf der B 105

Naschendorf/Gemeinde Uphal (ots) -



Auf der B 105 Höhe der Ortschaft Naschendorf kam es am gestrigen Sonntag zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwerverletzt wurde.



Gegen 09:40 Uhr kam der 72-jährige Fahrer eines Mitsubishi, der aus Richtung Grevesmühlen auf der B 105 unterwegs war, aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Bushaltestelle. Eingesetzte Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Plüschow/Naschendorf sowie Grevesmühlen befreiten den eingeklemmten Mann aus seinem Fahrzeug. Der 72-Jährige wurde schwerverletzt ins Klinikum nach Wismar gebracht.



Inwieweit eingenommene Medikamente unfallursächlich waren, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Hierzu wurde eine Blutprobenentnahme veranlasst.



Das verunfallte Fahrzeug wurde durch ein ansässiges Abschleppunternehmen geborgen. Nach ersten Schätzungen liegt der entstandene Gesamtschaden bei 30.000 Euro.



Die B 105 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme kurzzeitig voll gesperrt.



