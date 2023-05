POL-NB: Nachmeldung zum Brand einer Gartenlaube - Identifizierung des Toten und vorläufige Brandursache

Neustrelitz (ots) -



Wie bereits am 19.05.2023 mitgeteilt wurde, ist es am Vormittag des 19.05.2023 zum Brand einer Gartenlaube in Neustrelitz gekommen, bei welchem eine Person verstorben ist (siehe unten angefügte Pressemitteilung).



Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg kam noch am Freitag ein Brandursachenermittler zum Einsatz. Im Ergebnis dessen kann gesagt werden, dass das Feuer im Bereich der Couch in der Gartenlaube ausgebrochen ist. Derzeit gibt es keine Hinweise auf einen technischen Defekt oder eine vorsätzliche Brandstiftung von außen.



Nach Vorliegen der bisherigen Ermittlungsergebnisse wird von fahrlässiger Brandstiftung ausgegangen. Zudem konnte bestätigt werden, dass es sich bei der verstorbenen männlichen Person um den 63-jährigen deutschen Gartenbesitzer handelt.



Erstmeldung:



Am 19.05.2023 gegen 08:45 Uhr wurde der Brand einer Gartenlaube in der Bürgerhorststraße in Neustrelitz gemeldet. Der Hinweisgeber teilte dabei mit, dass der Gartenbesitzer wahrscheinlich noch in der Gartenlaube ist.



Als die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr vor Ort eintrafen, konnten sie eine bewusstlose Person aus der brennenden Gartenlaube bergen. Der Notarzt konnte nur noch den Tod einer männlichen Person feststellen. Ob es sich dabei um den Gartenbesitzer handelt, kann derzeit nicht zweifelsfrei bestätigt werden.



Das Feuer konnte durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr schnell gelöscht werden. Zur Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur Spurensuche- und sicherung zum Einsatz. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg wird ein Brandursachenermittler zum Einsatz kommen.



Rückfragen bitte an:



Diana Krüger

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell