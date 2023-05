POL-GÜ: Vollbrand eines LKW-Anhänger in Admannshagen

Admannshagen (ots) -



Am 19.05.2023 brannte ein mit Farbstoffen sowie Verpackungsmaterial beladener LKW-Anhänger eines in Admannshagen bei Rostock ansässigen Entsorgungsunternehmens komplett aus.



Etwa 23:55 Uhr wurden Zeugen auf den Brand aufmerksam und alarmierten die Rettungskräfte von Feuerwehr und Polizei. Trotz des sofortigen Löscheinsatzes konnte das Ausbrennen des LKW-Anhängers nicht verhindert werden. Durch die Polizei erfolgte der Einsatz eines Brandursachenermittlers. Laut erster Begutachtung des Brandortes kann ein Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden, weshalb ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung eingeleitet worden ist. Der Gesamtschaden wird auf circa 20.000 Euro geschätzt.



Die weiterführenden Ermittlungen obliegen der Kriminalpolizei in Güstrow.



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell