POL-HRO: Verkehrskontrolle mit Schwerpunkt Motorradfahrer an der B 195

Teldau (ots) -



Am Sonntag führte das Polizeirevier Boizenburg in der Zeit von 12 bis

18 Uhr eine Verkehrskontrolle mit Schwerpunkt Motorradfahrer auf der

B 195 im Bereich Teldau durch. Hierbei kontrollierten die Beamten des

zuständigen Reviers mit Unterstützung jeweils eines Kollegen aus

Parchim und Grimmen (Polizeipräsidium Neubrandenburg) insgesamt 91

Motorräder. Einem wurde die Weiterfahrt untersagt, zwei erhielten die

Aufforderung ihr Fahrzeug einem Gutachter vorzustellen. Zudem wurden

15 Ordnungswidrigkeitenanzeigen und 35 Kontrollberichte gefertigt.

Ein Motorradfahrer konnte sich der Kontrolle unerkannt entziehen.

Hintergrund der Maßnahme sind schwere Verkehrsunfälle in dem Bereich,

welche sich seit Beginn der Saison ereigneten. Insgesamt befanden

sich elf Kräfte im Einsatz, darunter auch Kollegen des

Motorradkompetenzteams des Reviers Boizenburg.



C. Pohl, Polizeiführerin vom Dienst, Einsatzleitstelle PP Rostock



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell