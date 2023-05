POL-NB: Polizei ermittelt mutmaßliche Motorraddiebe in Greifswald

Greifswald (ots) -



Am Samstagnachmittag (20.05.2023, 14:15 Uhr) wollten Polizisten im

Greifswalder Ostseeviertel den Fahrer eines Leichtkraftrades (Roller)

einer Verkehrskontrolle unterziehen. Diesem gelang es zunächst, vor

der Polizei zu flüchten. Später fanden die Polizisten den Roller im

Bereich der Warschauer Straße, jedoch ohne den Fahrer. Im Rahmen der

Ermittlungen stellte sich heraus, dass das Fahrzeug in der Nacht zum

Samstag gestohlen wurde. Wenig später erschien ein 18-jähriger

deutscher Mann am Einsatzort. Weitere Ermittlungen der Polizei

ergaben, dass es sich bei der Person um den mutmaßlichen Täter zum

Diebstahl handelt. Da der 18-Jährige nicht im Besitz der

erforderlichen Fahrerlaubnis ist, wurde zudem ein entsprechendes

Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Roller konnte im Anschluss

wieder an die Eigentümerin zurückgegeben werden.



Am Sonntagmorgen (21.05.2023, 05:40 Uhr) meldete sich die

Eigentümerin erneut bei der Polizei, um wieder den Diebstahl ihres

Rollers anzuzeigen. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen gelang es den

Greifswalder Polizisten erneut, den Roller am Sonntagnachmittag

(14:05 Uhr) im Bereich der Wolgaster Straße festzustellen und zu

stoppen. Der Fahrer war nun ein anderer 18-jähriger Deutscher,

welcher ebenso nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist,

weshalb eine entsprechende Anzeige aufgenommen wurde. Der 18-Jährige

vom Vortag fuhr als Sozius mit auf dem Roller. Beide Personen stehen

nun im Verdacht, den Roller gestohlen zu haben. Die Kriminalpolizei

hat die weiteren Ermittlungen übernommen und prüft nun einen

Zusammenhang mit anderen Diebstählen von Leichtkrafträdern im Raum

Greifswald. Diese dauern weiter an.



Im Auftrag



Stefanie Peter



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst



