POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Motorradfahrerin

Ueckermünde (ots) -



Am heutigen Tag, dem 21.05.2023, kam es auf der Landesstraße 283

zwischen den Ortslagen Hintersee und Glashütte zu einem

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Motorradfahrerin.



Nach bisherigem Erkenntnisstand befuhr die 26-jährige Deutsche aus

dem Land Brandenburg gegen 14:15 Uhr die L283 aus Richtung Glashütte

kommend in Fahrtrichtung Hintersee. Nach dem Durchfahren einer

leichten Linkskurve kam sie aus bisher ungeklärter Ursache nach

rechts von der Fahrbahn ab und in der rechten Nebenanlage zum

Stillstand. Dabei wurde sowohl ihr Krad der Marke Yamaha als auch ein

Leitpfosten im Bereich der Unfallstelle beschädigt.



Die junge Frau wurde anschließend zur medizinischen Behandlung in das

Asklepios Krankenhaus Pasewalk gefahren. Eine Alkoholbeeinflussung

konnte ausgeschlossen werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wird

gegenwärtig auf rund 1.500 Euro geschätzt.





