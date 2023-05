Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 52-Jährigen aus Schwerin

Details anzeigen Foto VP Gerad Foto VP Gerad

Die Polizei Schwerin fahndet aktuell nach dem 52-jährigen Pierre Gerard. Herr Gerard wurde zuletzt am 21.05.2023 gegen 07:45 Uhr im Bereich Schwerin-Lewenberg gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts.

Personenbeschreibung:

180cm groß

dunkelfarbene Hose (mglw. Jeans)

dunkelfarbener Kaputzenpullover

Brille

3-Tage-Bart

führt eine dunkle Tasche mit sich

Der Vermisste benötigt dringend medizinische Hilfe.

Umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zur Feststellung der gesuchten Person, weshalb die Polizei Schwerin um Mithilfe der Bevölkerung bittet. Wer hat Herrn Gerard seit dem 21.05.2023, 07:45 Uhr gesehen und kann Hinweise auf seinen aktuellen Aufenthaltsort geben?

Hinweise werden an die Polizei in Schwerin unter 0385/5180-2224, an die Onlinewache der Landespolizei MV oder an jede andere Polizeidienststelle erbeten.

Bei Antreffen des Gesuchten wird darum gebeten, die Polizei zu verständigen und nicht an die Person heranzutreten.

Florian Schöllermann

Dienstgruppenleiter

Polizeihauptrevier Schwerin